Progetto "Green Social”: villa Perosi sarà consegnata alla comunità terapeutica “Villa Olga”

Prenderà il via, nei prossimi giorni, il progetto itinerante “Green Social” finalizzato all’inserimento delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro attraverso la potenzialità terapeutica del lavoro manuale.

Domani, 19 settembre, alle ore 10:00, la Villa Perosi di Piazza Berlinguer sarà simbolicamente consegnata agli utenti della CTA (Comunità Terapeutica Assistita) “Villa Olga” di Canicattì che se ne prenderanno cura.

“Siamo stati lieti di accogliere il meritevole progetto della Medi Gest s.r.l. – commentano gli assessori Umberto Palermo, con delega all’Ambiente, e Antonio Giardina, con delega alle Politiche Sociali – per le pregevoli finalità rivolte al ripristino di Villa Perosi e di altre zone verdi della Città attraverso interventi che prevedono l’impegno di disabili che avranno modo di sperimentare il senso dell’utilità, la reale promozione della persona e potersi così sentire una reale risorsa per il

benessere della Comunità”.