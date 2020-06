Manutenzione straordinaria del teatro sociale: c'è il finanziamento

Adeguamento e manutenzione straordinaria del Teatro sociale di Canicattì, dalla Regione in arrivo oltre 186.399 euro. Ad annunciarlo è il sindaco Ettore Di Ventura: proprio oggi è infatti giunta nota del dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana con la quale si comunica lo stanziamento.

Si tratta di interventi che riguarderanno il prospetto, gli infissi, gli interni, la copertura e l'impiantistica. Rispetto all' importo previsto nel precedente progetto, le somme concesse sono state ridimensionate per cui si sta provvedendo a riformulare il cronoprogramma, la nuova relazione e il quadro riepilogativo alla luce delle somme assegnate che saranno

ripresentati in Assessorato. Dopo l'approvazione del rivisitato progetto si procederà all'indizione della gara di appalto.