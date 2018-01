Svaligiata un'abitazione: portati via con un furgone tutti i mobili

Hanno utilizzato un furgone per portar via mobili e suppellettili da un'abitazione. Non è stato però un trasloco, ma un furto. E' accaduto - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - in via Quarto a Canicattì. Ad essere presa di mira è stata l'abitazione di un'anziana che era fuori sede per trascorrere le festività natalizie con i familiari. Quando i vicini di casa si sono accorti di quello che stava accadendo hanno subito contattato la proprietaria, ma era ormai troppo tardi perché i malviventi si erano già allontanati ed avevano fatto perdere le loro tracce. Delle indagini, adesso, si stanno occupando le forze dell'ordine.