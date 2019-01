"Sparò a ex marito della nuova compagna", la vittima si fa viva e chiede di costituirsi

Vincenzo Curto, il trentunenne ferito a colpi di pistola il 26 giugno di due anni fa, si fa vivo a processo inoltrato e chiede di costituirsi parte civile. Il collegio di giudici della prima sezione penale presieduto da Gianfranca Claudia Infantino (a latere Clelia Maimone e Katia La Barbera), dopo un tira e molla di un’ora, ha deciso di rigettare la richiesta perché non è stata formalizzata nei termini.

Il processo è quello a carico di Gianluca Scaccia, trentaquattrenne accusato di tentato omicidio ai danni di Curto che sarebbe stato preso a pistolettate per motivi di gelosia. Parte, in particolare, che l’imputato (difeso dall’avvocato Angela Porcello) temesse che Curto, ex marito della sua nuova compagna, riprendesse una relazione con lei. Circostanza che, comunque, Enza Palermo, la donna al centro della contesa, interrogata alla scorsa udienza, ha smentito. Ieri mattina l’avvocato Angelo Piraino ha rappresentato in udienza che esisteva agli atti “una nomina all’avvocato Ninni Giardina in qualità di parte offesa che non ha ricevuto la notifica e, quindi, non ha potuto costituirsi in giudizio”.

Il collegio si è ritirato per circa un’ora e nel frattempo è stato scandagliato il fascicolo. I giudici sono rientrati decidendo di revocare l’apertura del dibattimento per consentire a Curto di costituirsi parte civile. La richiesta fatta dall’avvocato Piraino, sostituto processuale della collega Giardina, di rinviare l’udienza per consentire di formalizzare la costituzione è stata, invece, rigettata anche se, teoricamente, potrebbe essere chiesta la riammissione anche in futuro. Ieri, intanto, è stato ascoltato in aula il carabiniere Francesco Di Leonardo che ha ricostruito le prime battute di indagine successive all’agguato.