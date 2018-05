Sospesa l'erogazione di acqua potabile in via Micca

Sospensione temporanea dell'erogazione di acqua potabile in via Micca. Lo ha ordinato il sindaco Ettore Di Ventura.

"L'atto si è reso necessario a seguito di una informativa trasmessa dal'Asp - si legge in una nota dell'amministrazione che avvisava che, nella suddetta via, si era riscontrato un superamento di valori ammissibili per il consumo alimentare. L'acqua, pertanto, potrà essere utilizzata ai soli fini igienico-sanitari.

Il primo cittadino ha allertato Girgenti Acque per attivarsi ad eliminare l'inconveniente rilevato dall'Asp nel più breve tempo possibile e di monitorare con nuovi prelievi l'utenza idrica privata nelle zone interessate.