Dopo l'attacco hacker sistema informatico ancora fuori uso

Banche dati informatiche del comune di Canicattì ancora fuori uso. Come spiega il Giornale di Sicilia in edicola oggi, infatti, i danni arrecati dal recente attacco hacker sarebbero anche più gravi di quanto previsto, e ripristinare la situazione sarebbe abbastanza complesso, anche perché una parte dei dati custoditi sulle pagine istituzionali on line potrebbero essere state perse in modo irreversibile.

Le conseguenze sarebbero su ampia scala, dato che queste informazioni potrebbero impedire a diversi uffici di poter accedere a banche dati complete e poter svolgere le proprie attività.