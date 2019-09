Canicattì, rinviata la rappresentazione teatrale del 22 settembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si informa, come annunciato nella conferenza stampa di ieri 17 settembre c.a., che la rappresentazione teatrale prevista per il 22, e inserita nel quadro delle iniziative della Settimana della Legalità Giudici Saetta-Livatino 2019, è stata rinviata a data da destinare. Ulteriori comunicazioni in merito saranno diramate nei prossimi giorni