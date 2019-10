Servizio Asacom, al Comune tavolo tecnico sull'anno scolastico in corso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è tenuta ieri, nella sala giunta del Palazzo Comunale, una riunione convocata e fortemente voluta dall’Assessore alle Politiche Sociali, Antonio Giardina, riguardante l’avvio del servizio di assistenza e comunicazione nelle scuole di competenza comunale.

Presenti alla riunione il Sindaco, Ettore Di Ventura, il Presidente del C.C., Alberto Tedesco, l’Assessore alla P.I., Angelo Cuva, i dirigenti scolastici e delegati degli istituti Rapisardi, Verga, Don Bosco, Gangitano.

L’amministrazione comunale, nel rappresentare le criticità del bilancio comunale in cui le somme destinate al servizio, nonostante l’emendamento approvato in Consiglio Comunale che ha rimpinguato il capitolo con circa 125.000,00 euro, non risultano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno emerso anche a seguito delle richieste sopravvenute, ha manifestato la volontà granitica di garantire l’avvio del servizio per tutti i bambini che ne hanno il diritto entro la prossima settimana.

L’amministrazione ha espresso l’auspicio, accolto dai dirigenti scolastici, di condividere quanto emerso nella riunione con le famiglie interessate, preannunciando anche una forte azione di sensibilizzazione presso l’ANCI al fine di sollecitare la Regione siciliana e il Governo nazionale all’invio agli enti locali dei fondi necessari a garantire la tutela dei diritti inviolabili dei bambini e delle loro famiglie.