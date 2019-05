Scuole usate come seggi elettorali, al via la disinfestazione delle aule

A partire da domani saranno effettuati i lavori per la disinfezione nelle scuole che sono state sedi di seggi elettorali per le elezioni europee 2019. Le operazioni di disinfezione avranno inizio alle ore 7,45 dalla Scuola Primaria “Padre Gioacchino La Lomia”. A spiegarlo è stato il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura che ha anche annunciato: "Nei prossimi giorni partiranno le attività di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale. Il calendario di queste operazioni sarà comunicato in tempi utili".