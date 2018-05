Scuole d'infanzia e paritarie, arrivano i contributi per le famiglie

"Si avvisano le famiglie di bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, che frequentano una scuola dell'infanzia paritaria della città e residenti, possono presentare istanza per la richiesta di un contributo, a parziale riduzione delle spese sostenute per il pagamento delle rette presso i predetti servizi, per l'anno educativo in corso".

Il modulo di domanda dovrà essere presentato entro il termine massimo del 15 giugno 2018. Il contributo erogato sarà differenziato a seconda dell’Isee. Il limite massimo di contributo è di 1.500mila euro L’avviso in versione integrale può essere visionato anche sul sito ufficiale dell’Ente