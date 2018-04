"Rubarono in un'abitazione", arresti convalidati dal Gip

Obbligo di dimora per il diciottenne G. M. e arresti domiciliari per il ventenne romeno T. M. C.. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, a margine dell'udienza di convalida degli arresti - eseguiti dalla polizia di Stato - dei due presunti ladri che sono stati rappresentanti e difesi dall'avvocato Calogero Sferrazza.

I due giovani sabato sera, in un'abitazione del centro, avevano messo a segno un furto. Ma sono stati acciuffati, dai poliziotti, praticamente subito dopo.