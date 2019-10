Incendi di rifiuti in città, scoppia la scontro istituzionale

Roghi di rifiuti a Canicattì, scoppia il caso politico.

Dopo l'incendio dei giorni scorsi nel centro comunale di raccolta di contrada Calandra, il "caso Canicattì" approda in Parlamento.

Ad intervenire è stato il deputato del Movimento 5 Stelle Michele Sodano. "Mentre io parlo migliaia di persone respirano diossina, respirano il risultato di roghi tossici che da mesi bruciano a Canicattì - ha detto - . C’è un’emergenza: capannoni, plastica, eternit, bruciano da mesi e mesi e la cosa più grave è che la politica locale non sta intervenendo, non sta facendo assolutamente nulla. Bisogna prendere dei provvedimenti: chiedo alla magistratura - ha continuato Sodano - di individuare i responsabili di questi delitti. Chiedo agli amministratori di Canicattì di ascoltare la voce dei cittadiini. Non possiamo accettare emergenze come quella che sta avvenendo".

Una denuncia che ha provocato come reazione l'intervento del presidente del consiglio comunale Alberto Tedesco, il quale ha replicato a muso duro al parlamentare accusandolo di aver pronunciato "affermazioni che hanno offerto all'Italia intera un immagine distorta di Canicattì, ledendone l'immagine e la dignità, denigrando l'azione degli amministratori locali che vi operano, ed a cui si è rivolto nel suo intervento chiedendogli "di ascoltare la voce del popolo".

Tedesco esclude che sul territorio comunale sia stata "dichiarata alcuna emergenza sanitaria e ambientale dalle autorità competenti" e precisa che "gli amministratori di questa città, tra cui i consiglieri comunali di ogni colore politico, non se ne stanno con le mani in mano, hanno fatto e fanno tutto quello che è in loro potere, anche rivolgendo appelli alle autorità sovraordinate, affinché venga contrastato un fenomeno che si palesa come determinato scientificamente da mani criminali ed il cui solo fine è creare il caos nella nostra comunità".

"Lei sa benissimo - dice ancora Tedesco a Sodano -, inoltre, che le denunce alla magistratura non si fanno con appelli effettuati in Parlamento, ma si formalizzano presso gli uffici competenti, cosa che certamente lei farà, perché altrimenti il suo sarebbe un appello intriso soltanto di demagogia".

Tedesco chiede al deputato di sostenere una riforma delle sanzioni previste per le violazioni ambientali, facendosi carico della proposta avanzata dallo stesso Tedesco e dall'assessore Palermo di aumentare fino a 20mila euro le multe.