Raccolta differenziata, prorogata di una settimana la consegna dei mastelli

E’ stata decisa la proroga di una settimana per la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata che prenderà ufficialmente il via nelle prossime settimane a Canicattì. A deciderlo sono stati i responsabili delle imprese dell’Ati che hanno in appalto il nuovo servizio per dare la possibilità, a quanti non abbiano potuto ancora fare, di recarsi negli uffici all’interno del centro culturale San Domenico, per ritirare tutto il materiale necessario per l’avvio del porta a porta.

Oltre ai mastelli, infatti, agli utenti viene consegnato il kit-guida per avviarli alla differenziata con i giorni di conferimento e le tipologie di rifiuti da differenziare. Intanto, i cittadini che hanno già ritirato il materiale informativo, possono già cominciare a prendere visione anche del calendario di conferimento per le utenze domestiche che prevede il lunedì, il mercoledì e il sabato l'organico, composto, fra l'altro, da scarti di cucina, avanti di cibo e frutta, fondi di caffè, cialde non plastificate, filtri da the, piccole potature di fiori. Il martedì e il venerdì saranno raccolti i mastelli gialli per plastica e metalli compreso l'alluminio mentre la carta e il cartone nel mastello blu, saranno raccolti il mercoledì. Per il vetro nel mastello verde scuro il giorno fissato è il sabato mentre per il secco residuo o indifferenziato, i cittadini potranno esporre il mastello grigio il giovedì.

Discorso a parte per i pannolini per la cui raccolta sono stati fissati 4 giorni che sono il lunedì, il martedì il giovedì ed il venerdì. In questo specifico caso, si dovrà fare un'apposita richiesta al Comune o agli uffici dove si ritira il materiale per il porta a porta in modo da avere un preciso indirizzo e precise disposizioni per questo genere di rifiuto. Per il ritiro gratuito dei mastelli e di tutto il materiale informativo, sarà necessario avere con se la tessera sanitaria dell'intestatario della Tari anche in caso di delega.