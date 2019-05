Raccolta differenziata, conclusa la consegna dei kit di mastelli

Dopo l’ulteriore turno di consegna, si è conclusa a Canicattì la campagna per la consegna alle utenze domestiche, dei mastelli per la raccolta differenziata e del relativo materiale informativo.

La distribuzione dei kit per il porta a porta, è ormai stata completata ma le aziende dell'Aro Canicattì- Camastra, Sea, Iseda ed Ecoin, hanno messo a disposizione di chi ancora non avesse ritirato il materiale per la differenziata o per le nuove utenze che si sono formate in queste settimane, il numero verde 800-915585.

A disposizione dell’utenza anche l’indirizzo di posta elettronica canicatti.camastra@gmail.com. Queste utenze saranno successivamente contattate per il ritiro dei mastelli.