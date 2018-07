Scoperto un altro arsenale in un casolare abbandonato

I poliziotti della sezione anticrimine del commissariato di Canicattì, diretto dal vice questore Cesare Castelli, hanno scoperto e sequestrato, nascosto in un casolare in stato d'abbandono nella zona rurale di contrada Buccheri, un arsenale composto da quasi 200 tra cartucce per fucili da caccia e per revolver e due aste poggiamano per fucili da caccia.

Il ritrovamento segue il precedente del 29 giugno, all'interno di una grotta, doce sono state trovate altre armi e munizioni.