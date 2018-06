Operaio ventenne vola giù da una scala, trasportato in elisoccorso a Palermo

Un operaio di 20 anni è caduto giù da una scala in largo Castello, a Canicattì. Il giovane - si legge sul quotidiano La Sicilia - avrebbe fatto un volo di parecchi metri, mentre stava lavorando alla manutenzione di alcuni corpi illuminanti. Adesso è ricoverato al "Trauma center" dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato trasportato con un elicottero del 118.

Il giovane stava lavorando con altri colleghi, alla sostituzione di alcune lampade, quando improvvisamente è scivolato, finendo a terra. Prima è stato trasportato all'ospedale Barone Lombardo, dove i medici hanno sottoposto l'operaio ad accertamenti, decidendo successivamente per il trasporto a Palermo. Le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe esserci pericolo per la vita.