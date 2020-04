"Banda del buco" ripulisce tabaccheria: oltre mille euro il bottino

Colpo "grosso" nel cuore della notte in corso Umberto a Canicattì. Lo riporta il quotidiano La Sicilia in edicola oggi.

Ignoti, nel cuore della notte, nonostante i serrati controlli stradali per limitare la circolazione di persone per prevenire il contagio da Covid-19, dopo aver tagliato parte della saracinesca di una tabaccheria, si sono introdotti all'interno dell'esercizio commerciale trafugando sigarette, gratta e vinci e soldi in contanti per un valore complessivo di circa mille euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un furto realmente "avventuroso", dato che il foro praticato sarebbe di piccole dimensioni, quindi il ladro potrebbe essere una persona particolarmente esile. Adesso ci si affida alle telecamere di videosorveglianza per verificare se queste abbiano intercettato qualche immagine utile.