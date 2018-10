Beccati con materiale rubato, obbligo di dimora per due uomini

Furto a San Cataldo, obbligo di dimora per Giuseppe Li Calzi e Giuseppe Lazzaro. I due rispettivamente di 61 anni e 44 anni, residenti a Canicattì, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri di San Cataldo. Li Calzi e Lazzaro, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, sono stati beccati mentre caricavano su un furgone materiale rubato. I militari dell’Arma hanno fermato i due, la refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario. Si trattava di materiale portato via da un agriturismo. Gli arrestati sono stati difesi dai legali Costa e Salvaggio. Li Calzi e Lazzaro, inizialmente ai domiciliari, sono comparsi davanti al giudice, per loro è scattato l’obbligo di dimora.