Rubano l'auto e si schiantano su una ringhiera, è "caccia" a due giovani ladri

Rubano l'auto in via Pirandello e la folle corsa - cercando di dileguarsi rapidamente per non farsi beccare dalle forze dell'ordine - finisce poco distante: in via Milano. E finisce con un incidente stradale: l'autovettura - una Renault Clio - "sale" sul muretto e resta parzialmente in bilico. Due i giovani che sarebbero stati visti uscire dall'auto e scappare a piedi.

E' accaduto tutto ieri sera, a Canicattì. Del rocambolesco furto si stanno occupando, adesso, i poliziotti del commissariato cittadino. Gli agenti sono intervenuti in via Milano e, ora, attraverso le indagini mirano ad identificare i due criminali: verosimilmente due minorenni. Due giovani che erano riusciti a rubare l'auto sotto casa del proprietario.

Credevano di farla franca, di riuscire a portare via la macchina. La folle corsa per non essere beccati li ha però, di fatto, traditi. Sul posto, in via Milano, per rimuovere il mezzo pesantemente danneggiato dall'incidente stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento.