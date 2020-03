Collettore fognario delle vie Ciarrocco, Carini e Saetta: via ai lavori

Problemi al collettore fognario delle vie Ciarrocco, Carini e Saetta via agli interventi. A seguito di una nota di diffida da parte del Comune, saranno realizzate oggi le videoispezioni sul tratto della rete che ha presentato i problemi.

"In dipendenza dei risultati ottenuti - dice l'ente -, gli addetti ai lavori provvederanno a programmare gli interventi da eseguire in tempi brevi e in base alle priorità".