Estate canicattinese, presentati tutti gli eventi in cartellone

Presentato questa mattina dall'amministrazione comunale di Canicattì il cartellone degli eventi estivi.

Si parte oggi, 8 agosto con due spettacoli: il primo, con inizio alle 20:00, al bar Italia di viale Regina Margherita con la presenza del Dj Set Marco Esposito + Scarantino Sax Live; il secondo, alle 21:00, alla villa comunale, dove, a cura dell’ associazione "Cantieri Creativi", prende il via la rassegna “Cinema sotto le Stelle” con la proiezione del cartone "Ralph spacca internet".

Altri due eventi sono previsti per il 9 agosto: al bar Piccadilly in viale Regina Margherita, con inizio alle 21 si terrà un'esibizione artistica del Centoquattro live band e alla “Falco Tennis”, alle 20:30, l’evento sportivo super Coppa ASC Estate 2019, quadrangolare di calcio a 5 - Asd Città di Canicattì C5.

Ancora un doppio appuntamento per il 10 agosto: al "Doppio Malto Music Pub" in via Cattaneo, alle 22,00, con l’Elettrodark live band e il loro tributo Depeche Mode e le performance “I Silenzi rumorosi dell'arte I” a cura delle associazioni "Cristalli di sale" e "La Compagnia del tempo relativo", con location la villa comunale: h 10,30 Mostra artistica ed estemporanea di pittura; h 18.00 Perfomance artistiche; h 20,00 Esibizione musicale "Ass.ne Lo Nigro"; Performance dell'Ass.ne "Cristalli di Sale".

Lunedì 12 agosto alle 21,00, nuovo appuntamento alla villa Comunale, con la rassegna “Cinema Sotto le stelle e la proiezione del cartone “Dumbo” a cura dell’”Ass. Cantieri Creativi. Dopo ferragosto, il 16 alle 22:00, al Bar Piccadilly in V.le Reg. Margherita, Daniel Dj Set. Mercoledì 21 un atro doppio appuntamento: alle 22,00 "La Notte dei Dj", al Doppio Malto Music Pub in via Catteneo e alle 20.30, a cura dell’ Ass. "Al Qattà Sporting Club", si svolgerà invece una caccia al tesoro “Cu nesci arrinesci” all’Oratorio Don Bosco. Giovedì 22 agosto alle 22:00, al Bar Italia in V.le Reg. Margherita, Dj set Jo Corbo "Dance Story". Venerdì 23 agosto alle 22,00 “One way live band” al Bar Piccadilly, V.le Reg. Margherita. Ancora musica il 24 agosto alle 22,00 con “Starship Live Band - Led Zeppelin Tribute” al Doppio Malto Music Pub, Via Catteneo. Domenica 25 agosto, alle 22:00 “The Brothers Live Band” Artefredda Gelateria, viale della Vittoria; mercoledì 28, alle 22:00, Dj set al Doppio Malto Music Pub, Via Catteneo.

Il 29 agosto, alle 20,30, al centro Culturale San Domenico avrà luogo la presentazione ufficiale prima squadra - A.S.D Canicattì Calcio, mentre alle 22,00 al Bar Italia, V.le Reg. Margherita Dj Set "La Zia + il Marcio". Venerdì 30 agosto, ancora due eventi, alle 22:00, Sikania live band al Bar Piccadilly, V.le Reg. Margherita e, sempre alle 22:00, Caffè Concerto “Lash out live band”, Ass.ne Music Art, in Piazza Dante. Sabato 31 agosto ritornano le performance “I Silenzi rumorosi dell'arte II” in Piazza Roma: h 10,30 esposizione di opere di vario genere artistico con estemporanea a tema libero e alle 18,00 Perfomance artistiche e culturali di Associazioni varie; alle 21,00, al centro culturale San Domenico, si terrà “Burraco sotto le Stelle”, un torne provinciale promosso dall'associazione Asd "Burraco Canicattì".

Mercoledì 4 settembre alle 20:30 da “Falco Tennis” via al primo memorial “Leonardo Scibetta” triangolare di calcio a 5 che vedrà la partecipazione di Asd Città di Canicattì C5, Al Qattà Sporting Club e Asd Atletico Canicattì. Giovedì 5 settembre alle 17:00 in piazza Dante, via a “T‘ascuntu ….le famiglie al centro” a cura della fondazione "Ebbene" che andrà avanti fino a tarda serata e avrà come ospite il frontman dei Tinturia, Lello Analfino. Si tratta di un evento che sta particolarmente a cuore all’assessorato ai Servizi sociali perchè mirato a presentare alla città l’apertura del nuovo “centro di prossimità” dedicato a famiglie con particolari fragilità e le tante iniziative che l’equipe di esperti metteranno a servizio di questi soggetti bisognosi di attenzioni. Il centro sarà ubicato all’interno di uno stabile confiscato alla mafia.

Il 7 settembre, III parte de I Silenzi rumorosi dell'arte, con due distinti momenti: alle 10,30 in Piazza Dante con l’esposizione di opere di vario genere artistico e di artigianato locale; alle 18,00 Perfomance artistiche e culturali.

Domenica 8 settembre, alle 18,00 spettacolo di animazione per bambini a cura dell'associazione "D.D. Events", Parco giochi di Via della Costituzione. Venerdì 13 settembre alle 19:00, in Piazza Dante, altro spettacolo di animazione per bambini a cura dell’Ass.ne Angela Animation Equipe, mentre, alle 22,00, "Gatta ci cova" Live Band al Bar Piccadilly in V.le Reg. Margherita. Il palinsesto si concluderà sabato 14 settembre con la IV sezione di "I Silenzi rumorosi dell'arte" alla Villa Comunale: alle 10,30 prevista esposizione di opere di vario genere artistico e artigianato locale e alle 18 una perfomance dell'associazione "Compagnia del tempo relativo".