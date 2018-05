"Droga, guida in stato di ebbrezza e senza patente", raffica di denunce

Controlli a tappeto dei carabinieri di Canicattì. Nelle ultime ore, sono entrate in azione sulle principali strade, numerose pattuglie, impiegando sul campo circa 50 militari in un servizio straordinario di controllo contro la criminalità.

Sono state elevate una trentina di sanzioni, in particolare per uso del cellulare alla guida, mancata copertura assicurativa e mancata revisione. Inoltre, tre persone sono state denunciate. Il primo, un 26enne, perché non ha voluto sottoporsi ai controlli per verificare lo stato di ebbrezza; poi un 27enne, in quanto sorpreso alla guida del proprio veicolo con tasso alcolemico superiore al limite consentito ed, infine, un 29enne, sorpreso alla guida della propria autovettura, sprovvisto della patente perché mai conseguita.

Ma non è tutto. Sono stati denunciati in Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti, cinque ventenni ed un trentottenne, sorpresi con piccole quantità di droga, subito sottoposta a sequestro dai militari.