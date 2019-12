Di Ventura denuncia: "I rifiuti differenziati finiscono in discarica, è una follia"

Non c'è spazio negli impianti per smaltire l'umido, tonnellete di rifiuto correttamente differenziato finiscono in discarica.

A denunciarlo, all'Ansa, il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura. "Può sembrare una follia ma è un dato di fatto - dice - da quando ci è stato comunicato l'impossibilità di ricevere la sostanza organica da parte della discarica di riferimento".

"Sono le piattaforme di smaltimento a valutare il da farsi - dice l'assessore comunale all'Igiene Umberto Palermo - al ricevimento dei rifiuti in maniera indifferenziata il cui costo di lavorazione e smaltimento ironia della sorte è più basso di quello che si sostiene effettuando lo smaltimento secondo le diverse tipologie"

Un problema che come noto non riguarda solamente Canicattì ma molti altri centri della provincia e della Regione e che è connesso alla carenza di strutture per la differenziata da parte della Regione.