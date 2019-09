Democrazia partecipata, tutto quello che c'è da sapere

E' stata disposta la destinazione del 2 per cento dei finanziamenti regionali per la realizzazione di forme di democrazia partecipata.



"All’idee-progetto - fanno sapere dal Comune - possono partecipare tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 18° anno di età; le associazioni, i consorzi, le ditte e tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale. Non saranno ammessi coloro che ricoprono incarichi: di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee o in organi di governo in comuni, province, regioni; consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica; organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria, associazioni no profit presenti sul territorio nazionale che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgono attività con fini politici; dipendenti del Comune".



La presentazione dei progetti, su apposita scheda da compilare e che potrà essere scaricata dal sito istituzionale del Comune – sezione "Democrazia Partecipata" o ritirata agli uffici comunali competenti di Via Cavallotti – Palazzo Stella, va fatta entro e non oltre il prossimo 30 settembre.