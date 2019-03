Convenzione Anas, in arrivo più di 200mila euro per la viabilità

Sono stati approvati, con delibera di Giunta municipale i nuovi interventi da inserire nella nuova Convenzione integrativa con Anas per un ammontare complessivo di 229.002,34 mila euro.

Nello specifico 75.600,00 serviranno per lavori di manutenzione in via S.Pio da Pietralcina, 99 mila euro per lavori di manutenzione strade comunali interne al centro abitato, 54.402,34 per lavori di manutenzione delle vie Giglia da piazza Don Bosco a rotatoria via Calvi – via Calvi.

Nei prossimi giorni, quindi, verrà stipulata una nuova convenzione integrativa con Anas sempre entro i limiti del finanziamento concesso di 1.900.000,00.

"La realizzazione dei lavori - fanno sapere dal Comune - non comporterà alcuna spesa per l’ente in quanto saranno impiegate le somme derivanti dalle economie di progetto grazie ai ribassi d’asta scaturiti dai lavori di adeguamento a 4 corsie della strada statale 640 di “Porto Empedoclee” nel tratto dal km 9+800 al km 44+40".