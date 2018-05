Il Comune partecipa al "Click Day", passi avanti per il wi-fi gratuito

Il Comune di Canicattì ha partecipato al "Click day” per la richiesta di ammissione ai finanziamenti europei per le aree di wi-fi pubblico. Lo rende noto il sindaco Ettore di Ventura e l'ssessore allo Sviluppo territoriale, Agenda digitale e Sistemi informativi territoriali, Rosa Maria Corbo. Si tratta di un bando nazionale che prevede un finanziamento di 15.000 euro. In un primo momento saranno 15 i comuni ad essere finanziati.

Inoltre, dall'amministrazione fanno sapere che sono stati aggiudicati i lavori per la demolizione e ricostruzione della sezione “C”, teorie 8-9 del vecchio cimitero. Il progetto prevede la ricostruzione di 8 loculi speciali, 240 loculi normali, 112 ossari e 60 miniloculi. Più di 300 le offerte pervenute, quantitativo che ha rallentato le procedure di gara. Ad aggiudicarsi i lavori, con un ribasso del 35,7879%, l’impresa “Sole Soc. Coop.” di Alcamo. L’importo contrattuale netto è di 179.556,95 euro.