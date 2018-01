Una messa per l'anniversario della morte del carabiniere Antonio Di Dino

Venerdì12 gennaio ricorre il 73esimo anniversario della scomparsa del tenente dei carabinieri Antonino Di Dino, medaglia di bronzo al valor Militare “alla memoria”, deceduto nell’adempimento del dovere in Naro, in occasione di una ribellione armata. In occasione dell'anniversario, alle 10:30, verrà celebrata una Santa Messa presso la chiesa San Diegodi Canicattì, alla quale parteciperanno autorità civili e militari, locali e provinciali, nonché i familiari della vittima del dovere.