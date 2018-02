Colpo di fucile contro il portone di una abitazione, intimidito bracciante agricolo

Un colpo di fucile è stato esploso contro il portone chiuso di uno stabile nel popolare quartiere di Borgalino a Canicattì. Il colpo apertosi "a rosa" ha danneggiato in più punti l'uscio. Inequivocabile intimidazione nei confronti di un bracciante agricolo canicattinese che vive in quell'immobile. I poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinati dal vice questore aggiunto Valerio Saitta, hanno effettuato il sopralluogo di rito e hanno già avviato le indagini.

Nessuno purtroppo avrebbe visto, né tanto meno sentito nulla. E' stato ascoltato anche il bracciante agricolo che vive in quell'abitazione che, a quanto pare, non avrebbe saputo fornire elementi utili alle indagini. I poliziotti sembrano però avere già delinato la pista investigativa sulla quale muoversi per tentare di identificare chi ha esploso il colpo di fucile contro il portone.