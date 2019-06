Ciclisti troppo indisciplinati, in corso Umberto arrivano le rastrelliere

Bici per spostamenti urbani, Canicattì diventa "bike friendly". Il Comune ha infatti disposto l'installazione di rastrelliere porta bici in corso Umberto I. Lo racconta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

Le rastrelliere, recita l'ordinanza sindacale che ne autorizza il montaggio, "sono indispensabili in quanto i clienti che frequentano le attività commerciali presenti in corso Umberto parcheggiano in modo indisciplinato le bici creando intralcio ai pedoni che utilizzano il marciapiede”. Si dispone quindi di "regolamentare gli spazi di sosta riservati ai velocipedi attraverso l'installazione di apposite rastrelliere al fine di consentirne la sosta in maniera ordinata ed in sicurezza”.