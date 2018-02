Ladri o Satanisti? Raid sacrilego alla Chiesa di San Biagio nel giorno della festa

Raid vandalico e furto sacrilego alla chiesa di San Biagio, a Canicattì. Durante la notte i ladri sono entrati, hanno aperto cassetti e armadi e hanno scaraventato per terra tutti gli oggetti contenuti all'interno e hanno profanato il tabernacolo: le ostie consacrate sono state gettate sull'altare e il calice è stato portato via. Sono stati portati via anche degli ornamenti della statua di Santa Rita.

Il furto è avvenuto proprio alla vigilia della festa di San Biagio che domani sarà celebrata con la presenza del cardinale Francesco Montenegro. E' stata annullata la celebrazione eucaristica, con il rito della benedizione della gola, delle 11. Confermata invece quella delle 18. L'inventario dettagliato del bottino sottratto alla chiesa di San Biagio sarà fatto nelle prossime ore.

Sono stati semplicemente dei ladri vandali quelli entrati in azione nella parrocchia? O ci sono dei satanisti in azione a Canicattì? Dopo un raid vandalico nella scuola Padre Gioacchino La Lomia, poco tempo fa, vennero trovati - disegnati sul pavimento - il pentacolo e 666.

E' turbato, incredibilmente turbato, don Ombeni Mupenda: il parroco di San Biagio. A quanto pare, i malviventi sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver sfondato - letteralmente - una porzione del portone di ingresso che è di legno.