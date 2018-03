Catechesi in preparazione della Pasqua: "La giornata del tesseramento"

Domenica 18 marzo, alle 16,30 presso i locali della parrocchia di S. Chiara a Canicattì per gli estimatori del Giudice Rosario Angelo Livatino. Il direttivo dell’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” ha organizzato per il pomeriggio di domani un momento di catechesi in vista della Santa Pasqua affidandola a don Pino Argento – Vicario Foraneo ed Assistente Spirituale dell'Associazione.

“Per l’occasione -dice Valentina Garlandi, presidente dell’associazione Livatino- abbiamo pensato di rilanciare la campagna associativa e provvederemo a consegnare le tessere ai nuovi soci e a validare per il 2018 quelle dei soci che rinnoveranno l’iscrizione. Inoltre riceveremo le richieste di iscrizione di quanti vorranno associarsi che saranno esaminate dal direttivo.

Sarà fatto anche il punto di quanto svolto nel 2017, illustreremo le prossime iniziative e daremo conto sulla situazione della nostra Associazione”. Le quote ordinarie sono rimaste invariate anche per quest'anno sociale: 25 euro per gli adulti e 10 euro per gli studenti sino a 25 anni di età. Sottoscrivendo la quota i soci avranno diritto ad essere informati di tutte le iniziative che si svolgeranno in città ed anche fuori in Memoria del servo di Dio Rosario Livatino nonché per coloro che non risiedono a Canicattì anche l'invio a casa del “bollettino della Postulazione” e del periodico “Opinioni”.