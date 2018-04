Canicattì sommersa dai rifiuti, il sindaco: "Verificheremo se rifiuto della dittà è legittimo"

Canicattì resta sommersa dai rifiuti, la ditta Catanzaro ha chiuso i cancelli della discarica perchè il Comune non riesce a coprire i crediti accumulati per il servizio negli anni scorsi. Il sindaco Ettore Di Ventura e l'assessore all'Ambiente, Roberto Vella, stanno cercando una soluzione ma, fino a questo momento, neppure la mediazione del prefetto Dario Caputo è stata sufficiente.

“Nei mesi scorsi - dice Di Ventura - questo ente ha versato alla Catanzaro Costruzioni 1 milione e mezzo di euro per liquidare somme dovute negli 2015 e 2016. Sulle somme dovute e non ancora liquidate si è chiesto alla ditta Catanzaro un piano di rientro da attuare successivamente all’approvazione del bilancio. Nonostante la mediazione del prefetto, che ringrazio particolarmente per l’interessamento, la ditta in questione ha rigettato la nostra proposta. Per risolvere al più presto il problema stiamo lavorando alla ricerca di altre discariche disposte a lasciarci conferire i rifiuti".

Di Ventura aggiunge: "Per arginare l’emergenza abbiamo iniziato, con grande difficoltà perché i quantitativi da poter conferire sono limitati, la raccolta degli ingenti quantitativi di rifiuti accatastati agli angoli delle vie cittadine per conferirli presso la ditta Traina. Riguardo alla ditta Catanzaro - conclude il sindaco - pur nella consapevolezza del pieno diritto a pretendere il dovuto pagamento, dobbiamo verificare se una ditta individuata dalla Regione per tale servizio possa rifiutarsi di lasciar conferire”.

Infine un appello: "Si raccomanda, ai cittadini residenti nelle zone in cui è attiva la raccolta differenziata porta a porta, di non gettare i rifiuti in altre zone per non intasare i cassonetti. Inoltre, fin quando la situazione non sarà ritornata alla normalità, si invitano i cittadini ad evitare di disfarsi di suppellettili più o meno ingombranti che nei giorni scorsi hanno contribuito notevolmente ad incrementare la quantità di rifiuti lungo le strade cittadine".