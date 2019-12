Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: ultimi due appuntamenti nelle scuole di Canicattì

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ultimi due appuntamenti, oggi e domani, a Canicattì, per le lezioni nelle scuole cittadine legate alla Settimana Europea per la Riduzione dei

Rifiuti 2019 che, attraverso azioni di sensibilizzazione sulla corretta riduzione dei rifiuti, sta coinvolgendo gli studenti delle scuole cittadine.

Oggi, le iniziative riguardano gli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga e domani, martedì, si concluderà con l’Istituto

Comprensivo Statale “Rapisardi”. E' inoltre in corso il concorso tra gli Istituti “TuteliaAmo Canicattì” e ogni classe degli istituti coinvolti, realizzerà un mini spot di sensibilizzazione proprio sui temi legati alla raccolta differenziata. I lavori pervenuti saranno valutati da una giuria composta da rappresentanti dal Comune di Canicattì e la Rti Sea, Iseda ed Ecoin in base alla rispondenza al tema e alla creatività. Il miglior progetto selezionato dalla giuria, verrà trasmesso e diffuso attraverso i mass-media ed i social-media