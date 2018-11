Opposizione al lavoro: verso la seconda mozione di sfiducia

La prima venne presentata dal Movimento Cinque Stelle. Adesso, sono i gruppi consiliari di opposizione che si sono messi al lavoro per formalizzare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Ettore Di Ventura. E lo faranno in settimana. L'iniziativa, questa volta parte da "Canicattì Civica" di cui è capogruppo Domenico Licata.

"Il gruppo consiliare 'Canicattì Civica' si è fatto promotore di un incontro con tutte le forze di opposizione per una maggiore condivisione e convergenza - hanno scritto nella nota stampa - dei temi relativi alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Ettore Di Ventura. I gruppi consiliari sono già al lavoro per stilare i diversi punti da trattare e nei prossimi giorni, non appena il lavoro sarà ultimato, le forze di opposizione depositeranno il documento di sfudicia alla presidenza del consiglio comunale per la trattazione e la sua eventuale approvazione".