Coronavirus, variazione di bilancio per aprire un conto per le donazioni

EMERGENZA CORONAVIRUS: Lavori di G.M. Approvata la Deliberazione n.71 del 6 aprile 2020 avente per oggetto “Variazione di bilancio per apertura C/C “FONDO DI SOLIDARIETA’ COVID-19- COMUNE DI CANICATTI’ - AGENTI CONTABILI”



Approvata oggi, in Giunta Comunale, la Deliberazione n°. 71 del 6 aprile 2020 con la quale si dispone la variazione di bilancio per l’apertura del C/C FONDO DI SOLIDARIETA’ COVID-19- COMUNE DI CANICATTI’,

il cui IBAN è IT 05 V 02008 82882 000105891092.

Su questo conto, acceso nella tesoreria comunale Unicredit SpA, confluiranno fino al 30 giugno c.a., eventuali donazioni a sostegno delle famiglie prive di ogni tipo di reddito e/o fonte di sostentamento e sarà utilizzato esclusivamente per tale scopo.

Il conto, infatti, avrà una gestione separata rispetto al conto corrente di Tesoreria Comunale per garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nominati, inoltre, gli agenti contabili che gestiranno le risorse pervenute, ovvero la Responsabile dei Servizi Sociali P.O. n°.6, dr.ssa Maria Marchese e il Responsabile del COC emergenza Sanitaria Protezione Civile, geom. Salvatore Bertolino.

Qualsiasi prelievo dal fondo avverrà con atto motivato.

“Faccio appello all’altruismo della nostra Comunità e dei compaesani che, pur vivendo all’Estero, mantengono ancora un forte attaccamento alle proprie radici: aiutateci a rispondere alle richieste di aiuto dei meno fortunati, a quanti stanno vivendo momenti di particolare difficoltà a causa dell’inasprimento della crisi economica dovuta a questa epidemia; non possiamo lasciarli soli, sarà dura ma insieme ce la faremo” – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura.