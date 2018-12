"Non mi fa vedere neanche i nostri figli", marito denuncia la moglie

Quando una storia d'amore finisce sono sempre, o quasi, i figli a farne le spese. Perché mamma e papà - capita spesso - se li contendono e anche in malo modo. Una cosa del genere sta accadendo, negli ultimi giorni, anche a Cancattì dove un trentenne ha denunciato la propria moglie, una coetanea, per abbandono del tetto coniugale e violenza privata.

Del caso - delicatissimo, essedoci appunto dei figli minorenni, - si stanno occupando i poliziotti del commissariato di Canicattì. Agenti che hanno raccolto la denuncia dell'uomo che sarebbe stato abbandonato. La moglie lo avrebbe lasciato - secondo quanto trapela - e da quel momento in poi sarebbero iniziate, pare, una serie di ripicche: gli impedirebbe di vedere i figli, avrebbe cambiato la serratura di casa e non gli avrebbe restituito neanche gli effetti personali. L'uomo, l'ex marito, dunque a questo punto ha ritenuto di dover formalizzare querela contro la donna, sua coetanea, per abbandono del tetto coniugale e violenza privata.