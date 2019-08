Divampa un incendio in contrada Caizza: distrutti anche dei mezzi

Bruciano ettari ed ettari di terreno incolto, confinante con appezzamenti di terreni coltivati e con insediamenti anche residenziali. Le fiamme sono arrivate anche - secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia - in un terreno su cui si trovavano diverse autovetture e mezzi meccanici che sono stati divorati dai roghi. E' accaduto tutto in contrada Caizza. Scattato l'allarme, sul posto sono stati inviati uomini e mezzi del locale distaccamento dei vigili del fuoco. Soltanto dopo alcune ore di lavoro i vigili del fuoco con l'aiuto degli stessi residenti di contrada Caizza, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a scongiurare danni maggiori. Assieme alla conta dei danni, i residenti dopo questo nuovo ed imprevisto pericolo stanno rimettendo mano a carta e penna per scrivere al Genio Civile di Agrigento e al sindaco di Canicattì affinché il piccolo ponte Caizza venga adeguato alle esigenze e alle emergenze della zona.