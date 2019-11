"Ruba borsa da autovettura", convalidato arresto di diciannovenne

Arresto convalidato e obbligo di dimora a Canicattì con prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle 6 del mattino: queste le decisioni del giudice in merito al caso del diciannovenne Simone Gennaro, arrestato dai poliziotti del commissariato di Canicattì sabato sera.

Il diciannovenne è stato sorpreso in centro, a Canicattì, da una pattuglia del commissariato in servizio di controllo del territorio mentre, assieme ad altro giovane al momento ricercato, tentava di occultare una borsa porta computer. Immediatamente è stato bloccato, mentre l'altro giovane è scappato per le viuzze del centro storico. La borsa conteneva un computer portatile, un cellulare, una power bank ed un paio di occhiali.

La borsa - stando alle ricostruzioni della polizia di Stato - era stata rubata dall'autovettura di una ragazza parcheggiata poco distante dal luogo dove era stato fermato il diciannovenne. Il giovane era già sottoposto a due distinte misure cautelari dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza a casa la sera e la notte.