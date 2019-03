Caricano slot machine e registratore di cassa del bar su un'auto, ladri in fuga

Con una mazza hanno fatto saltare i lucchetti posti a protezione dell'ingresso principale. Una volta intrufolatisi, i malviventi hanno portato via le slot-machine caricandole su un'autovettura e il registratore di cassa. Ammonta ad oltre mille euro il furto che è stato messo a segno ai danni del bar che si trova all'interno del distributore di carburante Db di via Giudice Saetta a Canicattì. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Del caso si stanno, adesso, occupando i carabinieri che hanno, appunto, avviato le indagini. A quanto pare, la banda di delinquenti che è entrata in azione ha agito con il volto coperto da passamontagna. Questo furto presenterebbe delle analogie con quello tentato in un negozio di viale Regina Margherita.

Anche in quel caso, esattamente come la scorsa notte, sul posto vennero notate due autovetture: una Fiat Punto e una Fiat Panda con le quali i malviventi sono riusciti a scappare.