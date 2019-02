In macchina senza assicurazione, ma tutti sobri: scattano 25 sanzioni

Non soltanto strutture ricettive, appartamenti affittati ai migranti regolari, bar, sale giochi e negozi. I poliziotti del commissariato di Canicattì, sistematicamente, effettuano controlli anche su strada. Nelle ultime ore, sono stati ben 11 i posti di controllo e 3 quelli di blocco realizzati. In totale sono state identificate 235 persone e ispezionati 103 veicoli.

Ben 22 i conducenti sottoposti al controllo etilometrico e questa volta, per fortuna, tutti sono risultati essere sobri. Il che è una sorta di inversione di tendenza.

Quattro le perquisizioni personali e domiciliari a pregiudicati, 25 però le contravvenzioni elevate per il mancato rispetto del codice della strada: per mancanza di assicurazione in maniera particolare. Ed ancora, 11 i controlli amministrativi e 28 quelli a persone sottoposte a misure cautelari, di sicurezza od alternative alla detenzione carceraria.