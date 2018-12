Canicattì è sotto choc, tutti piangono Angelo Corbo: domani i funerali

Una distrazione improvvisa? O un altrettanto improvviso colpo di sonno? Continuano a chiederselo tutti a Canicattì dove, nonostante il trascorrere delle ore, regna sovrana l'incredulità, lo sconforto e la tristezza. Perché Angelo Corbo, 29 anni compiuti appena lo scorso lunedì, era un ragazzo molto conosciuto - e non soltanto a Canicattì -, stimato ed amato. I funerali si terranno domani, alle 15, alla chiesa Sacra Famiglia di via Monsignor Ficarra.

Angelo Corbo, dipendente della "Tnt" stava tornando - lungo la statale 115 - verso Agrigento quando, all'improvviso, lungo il suo tragitto ha trovato un tir fermo sul ciglio della strada. Non lo ha visto perché pare che sull'asfalto non ci siano - ma i carabinieri stanno ancora valutando - segni evidenti di frenata. Il furgone della sua azienda si è dunque schiantato contro il camion carico di paletti di cemento.

"Muore chi merita di vivere di più" - hanno scritto i suoi amici su Facebook - . Il ventinovenne, da chi davvero lo ha conosciuto, viene descritto come "l'amico di tutti, una persona solare e disponibile". "Ragazzo d'oro, sempre solare, disponibile e pieno di vita" - è stato aggiunto in un altro delle migliaia e migliaia di messaggi d'affetto postati sulla bacheca social del ventinovenne canicattinese - . Canicattì è sotto choc, sconvolta per la tragedia che ha spezzato l'esistenza di quello che era veramente "l'amico di tutti".