Emergenza discariche abusive, ecco dove c'è stata la bonifica

Bonificate, nei giorni scorsi, numerose discariche abusive sorte sul territorio comunale di Canicattì.

Il tempestivo intervento della Rti è stato dettato dalla necessità di minimizzare l’impatto ambientale negativo, provocato dalle discariche abusive, con l’obiettivo di non arrecare danni alla popolazione. Ecco le vie dove sono state rimosse le discariche abusive:

- Via Rinazzi, compreso ingressi Foro Boario

- Via Pirandello

- Via Giudice Saetta

- Via Calvario

- Via Manzoni

- Via Solferino

- Via Vittorio Emanuele

- Via A. Diaz

- Via Rovitelli

- Via Cavour



- Via Torino

- Via Minghetti

- Via Colombo

- Zona di fronte ufficio Enel

- Via Carducci

- Via Veneto

- Via Giovanni Pascoli

- Via Garibaldi

- Via Cap. Ippolito

- Via Tre Sorgenti

- Zona di fronte Cinema Odeon

- Via Gaeta

- Via Nazionale

- Via Soldato Battaglia

- Zona Palma