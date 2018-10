Hanno tentato di intrufolarsi negli uffici comunali, è mistero

Qualcuno, durante il fine settimana, ha danneggiato l’inferriata esterna di uno degli ingressi agli uffici comunali ospitati nell’ex sede del Banco di Credito Siciliano. La scoperta è stata fatta ieri mattina dal personale degli uffici Servizi sociali. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Gli ignoti malviventi hanno divelto e danneggiato una prima chiusura in alluminio e poi una seconda che era stata rafforzata qualche tempo fa proprio per i continui danneggiamenti e furti all’interno dei locali comunali. Chi ha agito deve averlo fatto nella convinzione di non essere visto e di non esserci neanche sistemi passivi di difesa allo stabile di via Domenico Cirillo che nonostante la presenza di una telecamera ed il più volte annunciato collocamento di un sistema antintrusione è praticamente alla mercé di qualsiasi malintenzionato.