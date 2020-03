Coronavirus, via ad una task force per la consegna a domicilio dei farmaci

Si è insediato ieri al Comune di Canicattì, un tavolo tecnico di coordinamento delle attività socio assistenziali nell'attuale situazione di emergenza del Coronavirus. Presenti diversi rappresentanti di istituzioni del mondo sanitario.

"I medici presenti ci hanno confermato che, allo stato attuale, non ci sono casi di contagio a Canicattì e hanno ribadito l'assoluta necessità di rispettare le disposizioni del decreto e di rimanere a casa se non per motivi di estrema necessità - spiega l'assessore comunale Corbo -. Tra le misure sul tavolo tecnico l'organizzazione di una task force per la consegna a domicilio dei farmaci agli anziani e persone con esigenze particolari che, dopo l'acquisizione scritta di assenso-delega, saranno segnalati dai medici al Centro di prossimità per attivare il servizio gratuito nonché un servizio di ascolto con due assistenti sociali volontari".

La prossima settimana si terrà un nuovo tavolo tecnico al fine di coordinare "ulteriori attività a supporto della cittadinanza".