Canicattì, attivato un nuovo idrante in via della Resistenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Tutti avete seguito la vicenda dell’idrante VF posto nell’area dell’ex Foro Boario di Canicattì; area destinata in emergenza dal Sindaco del Comune a discarica di rifiuti differenziati e le problematiche scaturite, di carattere igienico–sanitario, per rifornire i mezzi di soccorso.

Ebbene, le scriventi segreterie, dopo diverse note e incontri con le amministrazioni interessate, hanno centrato l’obiettivo, ottenendo l’impianto di un nuovo idrante VF, sito in via della Resistenza nel comune di Canicattì, ufficialmente operativo come da OdG n. 612 del 14/08/2019.

La risoluzione positiva della problematica, testimonia l’importanza della collaborazione e dell’unione tra le forze sindacali, fine al miglioramento dei luoghi di lavoro e del benessere del personale. Si ringraziano pertanto, Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento Dott. Dario Caputo, il Sig. Comandante Prov.le VV.F. Dott. Giuseppe Merendino, il Sindaco del Comune di Canicattì Dott. Ettore Di Ventura, l’Assessore con delega allo sviluppo territoriale Dott.ssa Rosa Maria Corbo, per l’impegno profuso e la fattiva collaborazione prestata.