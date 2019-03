Scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica: arrestato un trentaduenne

Avrebbe realizzato, o fatto realizzare, un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. E' per furto aggravato di energia elettrica che i carabinieri, nelle ultime ore, hanno arrestato un romeno di 32 anni residente a Canicattì.

Il controllo è stato effettuato, dopo i sospetti dei tecnici dell'Enel, in un'abitazione di via Silvio Pellico. I militari dell'Arma ci hanno impiegato una manciata di minuti per accertare che sarebbe stato realizzato l'allaccio abusivo per alimentare gratuitamente di luce la residenza. L'indagato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto ai domiciliari.