Oltre 1700 famiglie chiedono aiuti contro la povertà: scattano i controlli

Mille e settecento domande, il 22% del numero di famiglie presenti in città, troppe per il numero di abitanti e troppe per essere tutte veritiere. Per questo, come raccolta il quotidiano La Sicilia, a Canicattì partiranno dei controlli ad hoc.

Ad annunciarlo è stata la giunta comunale, la quale ha trasfrerito le carte alla Guardia di Finanza affinchè possa effettuare verifiche ed eventuali sanzioni. Una prassi che stanno seguendo comunque anche diversi altri Comuni, un po' tutti subissati da richieste di aiuti economici da parte dei cittadini.