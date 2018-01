Auto si ribalta in via Marconi, un uomo finisce in ospedale

Un'utilitaria si è ribaltata in via Marconi, a Canicattì, e il conducente è finito al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo". Alba da paura nel centro urbano della città dove alle 6,30 circa sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, la polizia municipale, gli agenti del commissariato e un'autoambulanza del 118.

Le cause dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, non sono chiare. Subito - una volta liberato dalle lamiere contorte - è stato soccorso l'uomo che era al volante dell'autovettura ed è stato portato all'ospedale "Barone Lombardo". I pompieri sono rimasti al lavoro, in via Marconi, fino a dopo le 10. La persona rimasta ferita nell'incidente stradale autonomo non è, per fortuna, in gravi condizioni.