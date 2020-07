"Inclusione, che impresa!" Online l’avviso per le aziende che vogliono ospitare tirocin nel Distretto socio sanitario D3

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON Inclusione, è stato pubblicato un avviso rivolto alle aziende, imprese, società, organizzazioni non profit e cooperative sociali, che operano nei Comuni di Canicattì, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Naro, Racalmuto, Grotte e Ravanusa, disponibili ad attivare tirocini di inclusione per i beneficiari delle misure di contrasto alla povertà.

Tra gli obiettivi dell’avviso vi è certamente quello di contrastare fenomeni di emarginazione sociale, favorire l’inserimento lavorativo e accompagnare le persone tradizionalmente escluse a rafforzare quelle competenze professionali che, una volta consolidate, possono diventare spendibili nel mercato del lavoro. Un'opportunità a costo zero per le aziende. I tirocini che si attiveranno prevedono infatti l’erogazione di un voucher per le aziende che, senza costi aggiuntivi, potranno contribuire non soltanto a rafforzare nuove competenze, ma anche a favorire l’incontro tra domanda e offerta in una logica di benessere e sviluppo complessivo.

L’avviso rientra tra le attività del Programma Operativo Nazionale PON Inclusione, realizzato nel Distretto Socio-Sanitario D3 con l’assistenza tecnica del Consorzio Sol.Co. con l’obiettivo di contrastare la povertà e promuovere percorsi reali di inclusione.

Le domande possono essere presentate a mano o inviate tramite posta al Comune di Canicattì, Ufficio protocollo generale - Corso Umberto I n°. 59, 92024 Canicattì (Ag) oppure tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.canicattì.ag.it. Per le informazioni invece è possibile contattare il numero 0922734505, oppure inviare una mail all’indirizzo siacanicatti.solco@gmail.com. Tutti i dettagli sull’avviso su www.distrettosociosanitariod3.it.

“Sempre attenti ai temi sociali, invitiamo le imprese del territorio ad offrire queste importanti occasioni di formazione e opportunità di crescita professionale ai meno fortunati. Siamo fiduciosi che le nostre comunità risponderanno a questo appello”