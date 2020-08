Coronavirus e scuole, Tedesco: "Quali soluzioni sono state adottate in città?"

"L’apertura del nuovo anno scolastico presenta diverse problematiche dovute alla normativa in vigore di contrasto alla diffusione del Covid-19. La ridda di indicazioni, confuse, vaghe e contraddittorie sulle prescrizioni che dovranno essere applicate nelle scuole di tutto il Paese, oltre alla atavica carenza di spazi e risorse che affliggono le strutture scolastiche, questione vergognosamente mai affrontata dalle Istituzioni regionali e nazionali, generano legittime e grandissime preoccupazioni nelle famiglia canicattinesi". Lo scrive Alberto Tedesco, presidente del consiglio comunale di Canicattì.

"Con riferimento alle scuole di competenza comunale, nella consapevolezza che la problematica gode di una priorità assoluta nella vita della nostra comunità, si chiede quale sia lo stato dell’arte, - prosegue Tedesco - quali soluzioni siano state predisposte in ragione delle interlocuzioni avvenute con i dirigenti scolastici, quali spazi siano stati individuati per la realizzazione di nuove aule per scongiurare l’ipotesi, inaccettabile, della realizzazione di doppi turni".